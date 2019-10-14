Проезд на платных участках трасс М-3, М-4 и М-11 стал дешевле

С сегодняшнего дня перестали действовать увеличенные летние тарифы на платных участках трасс М-4 "Дон", М-3 "Украина" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург". Об этом сообщает "Автодор".

Их отмена случилась в 00.00. С этой минуты проезд по трассам будет стоить столько же, сколько стоил до 15 апреля

Напомним, летние тарифы были введены с 15 апреля по 13 октября этого года.

Например, стоимость проезда на участке 21-62 километр трассы М-4 "Дон" для легковушки днем в летний период составляла 90 рублей, а теперь - опять 70 рублей.

В "Автодоре" поясняют, что сезонные тарифы вводятся из-за увеличения интенсивности движения летом. Повышение тарифов дает возможность оптимизировать трафик, распределить движение между дневными и ночными часами, перенаправить часть автомобилей по альтернативным бесплатным дорогам.