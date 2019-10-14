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Рубрика: В мире

Протестующие отвергли предложение властей Эквадора

Организаторы протестов в Эквадоре отвергли предложение властей создать рабочую группу по пересмотру положений президентского указа, вызвавшего негативную реакцию жителей страны.

Президент Эквадора ввел комендантский час

"Мы пришли сюда не для того, чтобы формировать комиссии. Наш запрос - отмена указа 883", - заявил участвующий в переговорах представитель Конфедерации коренных национальностей Эквадора.

Напомним, на прошлой неделе глава Эквадора Ленин Морено отменил субсидии на топливо, после чего бензин подорожал на 120 процентов. Недовольные решением главы государства жители вышли на митинги, которые в ряде городов переросли в беспорядки.

В мире Южная Америка Эквадор
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