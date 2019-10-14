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14.10.2019 17:57
Рубрика: Власть

Путин назвал цель сотрудничества Москвы и Эр-Рияда

Текст: Кира Латухина (Эр-Рияд)
Сотрудничество России и Саудовской Аравии направлено на укрепление мира и стабилизацию в энергетике. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом в Эр-Рияде.

"Мы видим и высоко ценим ваши личные усилия по укреплению всего комплекса российско-саудовского взаимодействия, в том числе и в торгово-экономической, инвестиционной сферах", - сказал Владимир Путин наследному принцу. Товарооборот растет, Публичный фонд Саудовской Аравии выделил 10 млрд долларов для совместных с РФПИ проектов на территории России. "Успешно функционирует и механизм автоматического соинвестирования. Достигнуты договоренности по новым инициативам с привлечением саудовского капитала", - отметил президент РФ.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Путин провел переговоры с саудовским монархом в Эр-Рияде

"Наши страны взаимодействуют в решении актуальных международных, региональных проблем. Мы совместно работаем в рамках ООН, "Группы двадцати", в которой Саудовская Аравия будет председательствовать в следующем году, и стратегического диалога "Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива", - продолжил российский лидер.

"Мы вместе выступаем за противодействие террористической угрозе, долгосрочное политико-дипломатическое урегулирование кризисов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, - сказал президент РФ. - Большое значение придаем российско-саудовской координации по ситуации на мировом энергетическом рынке. При активном участии наших стран удалось продлить договоренности в формате ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти"

Сотрудничество направлено на укрепление мира, безопасности в регионе и стабилизацию ситуации в мировой энергетике, сказал Путин. "И все это дает хорошие, позитивные плоды", - оценил он.

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