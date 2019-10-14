Президент России Владимир Путин прибыл в Саудовскую Аравию. Борт номер один приземлился в одном из богатейших городов Ближнего Востока и одном из самых жарких городов мира - Эр-Рияде, в аэропорту имени Короля Халеда. Сегодня здесь - 35 градусов выше нуля.

Российский лидер направился во дворец Королевской администрации Аль-Ямама, где его в торжественной обстановке встретит саудовский монарх и состоится государственный прием в честь президента России. Затем пройдут переговоры и подписание документов, после чего Владимир Путин отдельно встретится с наследным принцем королевства и вместе с ним примет участие в первом заседании Российско-Саудовского экономического совета.

В ноябре 2015 года Путин встречался с саудовским королем на полях саммита "двадцатки" в Анталии. А в октябре 2017 года состоялся исторический госвизит Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда в Россию. Лидеры разговаривают по телефону несколько раз в году: в 2017 году - 4 раза, в 2018 - два, и в этом году - один.

Довольно регулярно в России бывает наследный принц королевства Мухаммед Бен Сальман - дважды в 2015 году, затем в 2017 и 2018 годах. В конце 2018 года и летом 2019 года Путин и наследный саудовский принц беседовали на полях саммита "двадцатки" в Буэнос-Айресе и Осаке. Мухаммед Бен Сальман также занимает пост первого зампредседателя Совета министров королевства, возглавляет Минобороны, а также Советы по вопросам политики и безопасности и по вопросам экономики и развития.

На переговорах планируется затронуть вопросы координации для стабилизации ситуации на рынке топлива. Кстати, доходы от продажи нефти дают королевству 60 процентов бюджетных поступлений. Разведанные нефтяные запасы составляют почти 265 млрд баррелей (это 15 процентов мировых запасов), и при необходимости уровень добычи можно увеличить. Также состоится обстоятельный обмен мнениями по региональным вопросам с акцентом на Ближний Восток и север Африки.

Двусторонний товарооборот по итогам прошлого года вырос на 15 процентов, до 1,05 млрд долларов. Инвестиционное сотрудничество можно считать одним из наиболее динамично развивающихся направлений взаимодействия. Саудовцы, согласно соглашению между РФПИ и Публичным инвестиционным фондом Саудовской Аравии, планируют вложить в проекты на территории России до 10 млрд долларов, 2 млрд из которых уже освоены.