Движение поездов на "красной" ветке московского метро восстановлено

Движение на Сокольнической линии московского метрополитена восстановлено, оно входит в график. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Напомним, минувшим утром не было движения поездов между станциями "Коммунарка" и "Юго-Западная". Станции Станции "Коммунарка", "Ольхово", "Прокшино", "Филатов Луг", "Саларьево", "Румянцево" и "Тропарево" были временно закрыты на вход.

По данным Twitter Московского транспорта, причиной остановки движения стала неисправность поезда, который стоял без пассажиров.