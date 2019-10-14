На станции метро "Выставочная" произошло возгорание

На станции метро «Выставочная» в Москве зафиксировали возгорание pic.twitter.com/0bNkGLRj98 — Аристарх Власов (@DunkleInquisit) October 14, 2019

Станция "Выставочная" временно закрыта на вход пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

Связано это с задымлением в вестибюле станции метро. По данным правоохранительных органов, в одном из служебных помещений произошло возгорание. К станции прибыли пожарные расчеты. Станция временно закрыта для пассажиров, а проходящие поезда будут следовать без остановки. Так же закрыт переход между станциями "Выставочная" и "Деловой центр".

Пассажирам рекомендуют пользоваться другими станциями подземки, расположенными в этом районе - "Деловой центр" Большой кольцевой линии и "Международной" Филевской линии.