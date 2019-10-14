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14.10.2019 16:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Костромой возбудили дело об обрушении стены на детей

Текст: Анна Скудаева (Кострома)

В Костромской области возбудили дело после обрушения на детей кирпичной стены, во время которого один мальчик погиб и один получил травмы.

Фото: iStock
В Нижневартовске бультерьер напал на детей на территории школы

Следствие в Костромской области возбудило уголовное дело о халатности по факту обрушения стены заброшенного здания возле поселка Талица Вохомского района.

По данным регионального Следственного управления СКР, ЧП с участием детей произошло 13 октября. Два родных брата и их двоюродный брат ушли гулять без сопровождения взрослых на площадку бывшего Вохомского леспромхоза.

Добравшись до заброшенного кирпичного гаража на окраине поселка, они при помощи ломов решили искать металл. От ударов стена гаража обрушилась прямо на детей.

Один восьмилетний ребенок погиб на месте, второго доставили в больницу. Самый младший из братьев не пострадал.

- По предварительным данным, бесхозные кирпичные гаражи возле поселка Талица находились в аварийном состоянии, доступ к ним был свободен неопределенному кругу лиц, - сообщили в СК.

На месте обрушения работают следователи и криминалисты, назначены экспертизы. В ближайшее время следствию предстоит установить, кому принадлежал заброшенный гараж и кто несет ответственность за его содержание.

В СК уточнили, что дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека). Она предусматривает наказание до пяти лет заключения.

Узнав о ЧП, региональные власти решили провести ревизию всех бесхозных строений и ускорить их снос. По данным администрации региона, всего по области в реестр ветхих и опасных зданий внесено 1668 адресов, однако до настоящего времени большинство из них не снесены.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область
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