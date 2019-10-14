Фото: В Хабаровском крае замечен трон из "Игры престолов"

В Комсомольске-на-Амуре заметили трон, похожий на тот, что показывают в сериале "Игра престолов". Его везли по трассе на грузовике.

Очевидцы сфотографировали необычное сооружение и выложили снимок в Instagram. Пользователи Сети тут же оценили фотографию и начали шутить, что, мол, "зима близко". Некоторые предположили, что это - памятник.

"Игра престолов" - американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Мартина. Действие происходит в вымышленном мире, похожем на средневековую Европу.

В сериале одновременно действует множество персонажей и развивается несколько сюжетных линий. Одна из них посвящена борьбе нескольких влиятельных домов за Железный Трон Семи Королевств или за независимость от него. "Зима близко" - это девиз дома Старков, который уже успел стать интернет-мемом. Часто сопровождается изображением Неда Старка с мечом и опущенной головой.