Матвиенко выступила против возвращения смертной казни

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что возвращать смертную казнь в России не нужно. Такое мнение она высказала в понедельник, комментируя дискуссию, возникшую после убийства девочки в Саратове.

Глава Совфеда отметила, что убийство ребенка - это тягчайшее преступление, которое нельзя понять или оправдать. "Дискуссия в этой ситуации уместна, потому что это большая беда и сильные эмоции", - считает она.

Но возвращение смертной казни проблему не решит, уверена Валентина Матвиенко. Если говорить о тяжести наказания для преступника, то "еще неизвестно, что тяжелее" - смертная казнь или пожизненное заключение, сказала она. "Все эти годы, надеюсь, его будут мучить угрызения совести, если, конечно, они у таких людей есть", - отметила Матвиенко.

Кроме того, она считает правильным цивилизационный выбор России по отмене смертной казни, сделанный при вступлении в Совет Европы. "Не нужно вводить смертную казнь. Я вообще против того, чтобы убивали людей, против любых форм убийства. Смертная казнь - это все-таки лишение жизни, пусть даже преступника и злодея", - объяснила Валентина Матвиенко свою позицию.

"Поэтому я считаю, что нам не нужно возвращаться к теме введения смертной казни", - заключила она.