В Башкирии после аварии на заводе проверят все опасные производства

Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям проверит опасные производства в республике на износ оборудования и стройконструкций. Такое поручение ведомству дало правительство региона после аварии, произошедшей на заводе по производству терефталевой кислоты.

Как отметил и.о. вице-премьера РБ Андрей Назаров, госкомитету РБ по ЧС также предстоит создать передвижные лаборатории для оперативного экологического мониторинга ситуации. Андрей Назаров также подчеркнул, что судя по произошедшим за последнее время на предприятии ЧП, на заводе отсутствует система предупреждения экологических инцидентов и предприятие "крайне слабо готово к ликвидациям аварий".

Напомним, вечером 9 октября на заводе в Благовещенске произошло частичное разрушение стенки резервуара, где находились неочищенные промышленные стоки. В итоге около восьми тонн стоков разлилось на территории предприятия и прилегающей к нему территории.

На данный момент на реке Казмышла соорудили три временных котлована-накопителя на случай поступления загрязненной воды, сообщили в Госкомитете по ЧС по Башкирии. Также идет работа по устройству обводного канала. Качество питьевой воды на контроле. Пока реке Казмышла растворенный кислород в норме, в отбираемых пробах питьевой воды превышений ПДК не зарегистрировано.