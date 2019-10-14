Томич, обвиняемый в серии изнасилований, ранее работал в милиции

На протяжении 15 лет насильник из города Стрежевой Томской области совершал преступления, которые оставались нераскрытыми. Как сообщает РИА Новости, подозреваемый, которого задержали сотрудники областных УМВД и УФСБ, ранее работал в милиции и службе безопасности одной из нефтеперерабатывающих компаний.

Как сообщала "РГ", это 60-летний житель Стрежевого, на территории которого происходили изнасилования. Уголовные дела по целой серии преступлений были объединены в одно производство, так как у следствия были основания полагать, что преступления совершает один и тот же человек. Но выйти на след маньяка не удавалось.

- В результате исследования вещественных доказательств с применением современных криминалистических средств и методик при производстве дополнительной генотипической экспертизы был обнаружен ДНК-профиль, который и позволил установить личность подозреваемого. Он был опознан одной из потерпевших, - отметили в региональном СУ СКР.

Сейчас задержанный проходит по четырем эпизодам, предусмотренным уголовными статьями об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. В ближайшее время суд вынесет решение о мере пресечения в отношении подозреваемого, следствие настаивает на аресте.