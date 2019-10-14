В Абакане назначен и.о. города вместо погибшего в ДТП мэра

Исполнять обязанности главы Абакана будет первый заместитель мэра Владимир Жуковский. Как сообщили "РГ" в пресс-службе мэрии, кадровое решение принимается в соответствии с уставом города.

Николай Булакин, возглавлявший город с 1995 года, сегодня погиб в автокатастрофе.

Как сообщалось ранее, ДТП произошло под Минусинском Красноярского края. По данным полиции, глава Абакана не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

Отметим, Владимиру Жуковскому 63 года. В мэрии он работает с 2013 года, отвечает за вопросы транспорта и ЖКХ.