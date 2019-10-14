На новом корабле с "Калибрами" подняли Андреевский флаг

Новый малый ракетный корабль "Советск", построенный на заводе в Ленинградской области, передали флоту. На корабле проекта 22800 "Каракурт" подняли Военно-морской флаг Российской Федерации.

Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа и добавили, что малый ракетный корабль успешно прошел заводские ходовые и государственные испытания. На них проверили все системы и вооружение "Советска". Корабль будет нести службу на Балтийском флоте.

"Советск" - второй корабль проекта 22800 "Каракурт". В декабре прошлого года в состав Балтийского флота вошел и первый корабль проекта - "Мытищи".

Корабли проекта 22800 предназначены для ведения боевых действий в ближней морской зоне. Водоизмещение - 800 тонн. Длина - 67 метров, ширина - 11. Скорость хода - 30 узлов, автономность плавания - 15 суток. На вооружении радиолокационное, радиоэлектронное, ударное, артиллерийское и зенитное вооружение. Несет крылатые ракеты "Калибр".