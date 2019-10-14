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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Назначен врио министра экономического развития Крыма

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым
Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым

Глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности министра экономического развития РК Анушавана Агаджаняна. Документ опубликован на сайте Совета министров региона.

Министр экономического развития Крыма ушла в отставку

Напомним, ранее 3 октября Аксенов согласовал отставку министра экономразвития Людмилы Бланк, проработавшую на должности девять месяцев и написавшую заявление об увольнении по собственному желанию.

Агаджанян будет работать с приставкой и.о. до завершения проекта "Твое правительство", благодаря которому кресла в крымском правительстве займут прошедшие многоступенчатый отбор и теледебаты претенденты. Агаджанян сможет поучаствовать в этом конкурсе на равных с остальными претендентами  условиях.

Справка "РГ"

Анушаван Агаджанян родился 24 августа 1991 года в армянском городе Кировакан. В 2012 году с отличием окончил  Национальный университет "Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого" по специальности "правоведение", после чего работал на различных должностях в аппарате Совета министров РК. В 2016 году прошел  повышение квалификации в МГУ имени М.В. Ломоносова по программе "Местное самоуправление в РФ".

С 2017 года назначен на должность начальника правового департамента аппарата администрации Симферополя. С февраля 2019 года - первый заместитель министра экономического развития РК.

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