Суд освободил из колонии бывшего вице-губернатора Челябинской области

Копейский городской суд удовлетворил ходатайство бывшего заместителя губернатора Челябинской области Николая Сандакова о замене не отбытого наказания в колонии принудительными работами, сообщили в понедельник в судебной инстанции.

- Сегодня суд, рассмотрев ходатайства осужденного за получение взятки и мошенничество Николая Сандакова, заменил ему не отбытую часть наказания в виде двух лет пяти месяцев и 22 дней лишения свободы в колонии строгого режима на принудительные работы, - сообщила консультант Копейского городского суда Ольга Кадочникова. - Этот срок он проведет в специальном центре, выплачивая в доход государства 20 процентов заработка.

Как уже сообщала "РГ", 5 октября прошлого года Советский суд Челябинска признал Николая Сандакова виновным в получении взятки в виде услуг имущественного характера, а также в мошенничестве и подстрекательстве к неправомерному доступу к компьютерной информации. Однако по последнему обвинению подсудимого освободили от наказания за истечением сроков давности.

В итоге бывшего вице-губернатора приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере семи миллионов рублей.