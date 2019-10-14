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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд освободил из колонии бывшего вице-губернатора Челябинской области

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Копейский городской суд удовлетворил ходатайство бывшего заместителя губернатора Челябинской области Николая Сандакова о замене не отбытого наказания в колонии принудительными работами, сообщили в понедельник в судебной инстанции.

В Архангельске экс-следователь получил 18 лет за взятки и нападение

- Сегодня суд, рассмотрев ходатайства осужденного за получение взятки и мошенничество Николая Сандакова, заменил ему не отбытую часть наказания в виде двух лет пяти месяцев и 22 дней лишения свободы в колонии строгого режима на принудительные работы, - сообщила консультант Копейского городского суда Ольга Кадочникова. - Этот срок он проведет в специальном центре, выплачивая в доход государства 20 процентов заработка.

Как уже сообщала "РГ", 5 октября прошлого года Советский суд Челябинска признал Николая Сандакова виновным в получении взятки в виде услуг имущественного характера, а также в мошенничестве и подстрекательстве к неправомерному доступу к компьютерной информации. Однако по последнему обвинению подсудимого освободили от наказания за истечением сроков давности.

В итоге бывшего вице-губернатора приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере семи миллионов рублей.

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