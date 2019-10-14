С ранцем за спиной: Lada Largus получил второй багажник

Компания Dop-Shop предложила для увеличения полезного объёма Lada Largus необычную опцию: двухсекционный багажник из армированного стеклопластика, у которого, по словам производителя, есть несколько неоспоримых преимуществ: не влияет на аэродинамику, позволяет экономить топливо, красивый дизайн.

Эти положения можно с лёгкость поставить под сомнение хотя бы потому, что автомобиль не "продувался" в аэродинамической трубе, а значит, говорить с уверенностью об отсутствии влияния такой конструкции на аэродинамику автомобиля нельзя.

Согласно описанию на сайте производителя, "данный бокс не увеличивает габариты автомобиля, поэтому не увеличивается сопротивление встречному воздушному потоку". Вывод - экономия топлива. Здесь стоит понимать, что данные опять-таки никакими испытаниями не подтверждены, и можно лишь предположить, что в Dop-Shop имели в виду сравнение между их решением и боксами, устанавливаемыми на крышу. Ну а дизайн - это в принципе относится к категории вкусов, о которых не спорят.

Надстройка позволяет добавить к полезному объёму 0.8 кубических метра. Масса надстройки - 40 кг, грузоподъёмность - 100 кг.

В настоящее время производитель проходит процедуру получения сертификата на второй багажник для Lada Largus. В Dop-Shop говорят, что сертификат "однозначно может потребоваться" и его будет достаточно для того, чтобы при регистрации автомобиля в ГИБДД никаких изменений в ПТС не вносилось.

Цена данного бокса-рюкзака - 55 500 рублей. Опция покраски конструкции в цвет кузова автомобиля - 13 000 рублей.

Семейство Lada Largus представлено на российском рынке 5- и 7-местными универсалами и фургоном. Купить Largus универсал можно начиная от 597 900 рублей, фургон - от 571 900 рублей.