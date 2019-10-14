Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

С ранцем за спиной: Lada Largus получил второй багажник 18:00
Владелец пытается продать останки сгоревшего Ferrari 17:00
Volkswagen заполнил прогал между Tiguan и Teramont новым кроссовером 16:55
Главный дизайнер BMW оправдался за новые "гигантские ноздри" 16:00
14.10.2019 20:16
Рубрика: Транспорт

Срок выдачи бумажных ПТС продлен на год

Текст: Ольга Игнатова
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила возможность оформления бумажных паспортов транспортных средств (ПТС) до 1 ноября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК. Иными словами, до 1 ноября будущего года будут действовать переходные положения, когда наряду с электронными Паспортами транспортных средств будут оформляться и более привычные бумажные. Ранее же предполагалось, что государства Евразийского экономического союза перейдут на новую систему оформления электронных паспортов с 1 ноября 2019 года.
Фото: Владимир Зинин / ТАСС Фото: Владимир Зинин / ТАСС
Фото: Владимир Зинин / ТАСС

Решение о продлении переходных положений принято по инициативе Республики Беларусь и поддержано государствами-членами Союза. Это даст возможность сторонам отработать все возможные нюансы, связанные с оформлением паспортов на транспортные средства, принадлежащие физическим лицам, а также на отладку взаимодействия всех заинтересованных структур, например, в банковской сфере или страховой сфере, всех тех, кто работает с электронными паспортами.

Фото: iStock
Что делать, если вы заправились некачественным бензином

Электронные ПТС будут вводиться в странах ЕАЭС безболезненно для автовладельцев. Полноценный переход на электронный паспорт транспортного средства упростит взаимное перемещение транспортных средств, процедуры их регистрации для граждан, позволит участникам систем наблюдать за жизненным циклом техники, а госорганам - пользоваться достоверными базами данных единого формата во всех странах ЕАЭС.

Владельцам машин, у которых на руках бумажные ПТС, менять их не нужно.

#ПТС