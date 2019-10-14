Срок выдачи бумажных ПТС продлен на год

Решение о продлении переходных положений принято по инициативе Республики Беларусь и поддержано государствами-членами Союза. Это даст возможность сторонам отработать все возможные нюансы, связанные с оформлением паспортов на транспортные средства, принадлежащие физическим лицам, а также на отладку взаимодействия всех заинтересованных структур, например, в банковской сфере или страховой сфере, всех тех, кто работает с электронными паспортами.

Электронные ПТС будут вводиться в странах ЕАЭС безболезненно для автовладельцев. Полноценный переход на электронный паспорт транспортного средства упростит взаимное перемещение транспортных средств, процедуры их регистрации для граждан, позволит участникам систем наблюдать за жизненным циклом техники, а госорганам - пользоваться достоверными базами данных единого формата во всех странах ЕАЭС.

Владельцам машин, у которых на руках бумажные ПТС, менять их не нужно.