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Рубрика: Власть

США и Турция выполнят наблюдательный полет над территорией России

В период с 14 по 18 октября американские и турецкие специалисты выполнят наблюдательный полет над территорией России в соответствии с Договором по открытому небу. Об этом сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Соглашения по открытому небу используют во внутриполитической борьбе в США

По его словам, полет состоится на турецком самолете CH-235 с подмосковного аэродрома Кубинка. На борту будут присутствовать представители России, пишет газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда". Издание отмечает также, что российские инспекторы выполнят наблюдательный полет на Ан-30Б над территорией Румынии. Борт вылетит из Бухареста, максимальная дальность его полета составит 900 км.

Напомним, на минувшей неделе телекомпания CNN сообщила, что США вскоре официально объявят о планах выйти из Договора по открытому небу.

МИД ответил на планы США выйти из Договора по открытому небу

Представители руководства фракций Демократической партии в конгрессе США призвали госсекретаря Майкла Помпео и министра обороны Марка Эспера отказаться от этих планов. Законодатели убеждены, что это может стать еще одним ударом по региональной стабильности.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году на площадке ОБСЕ, к настоящему моменту к нему присоединились 34 государства. Документ предусматривает механизмы контроля над вооружениями и возможность для стран-участниц совершать облеты территорий друг друга в рамках режима "открытого неба".

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