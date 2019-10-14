Трамп: Европа должна забрать себе оставшихся в тюрьмах Сирии террористов

Соединенные Штаты уже вывезли самых опасных боевиков террористической группировки ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"), содержавшихся в тюрьмах в Сирии. Теперь страны Европы должны забрать себе остальных.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье в своем Twitter. По его словам, в руках США находятся самые опасные преступники ДАИШ. Турция и курды не должны позволить остальным террористам сбежать. "Европа должна была забрать их после множества запросов. Им следует сделать это сейчас. Мы никогда не пустим и не позволим ввезти их в Соединенные Штаты", - цитирует Трампа ТАСС.

Напомним, спецслужбам удалось вывезти в Ирак двух террористов-палачей, известных как "Битлз". Им приписывают расправы над 27 пленниками. В ближайшее время их переправят в Соединенные Штаты для привлечения к ответственности. Еще около 50 "особо важных" боевиков так и остались в тюрьме на севере Сирии, американские военные не смогли их вывезти. Первая попытка была предпринята еще девятого октября, когда Турция объявила о начале широкомасштабной операции против находящихся в САР курдов.

Ранее Трамп заявлял, что США заберут из Сирии "самых опасных" пленных боевиков ДАИШ, чтобы "убедиться, что они не сбегут".