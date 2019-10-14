Новости

Улетевший в сентябре экипаж может задержаться на МКС 04:55
Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией крейсера "Петр Великий" 04:55
Житель Колымы получил срок за хранение золота на два млн рублей 04:42
Протестующие отвергли предложение властей Эквадора 04:30
Трамп: Европа должна забрать себе оставшихся в тюрьмах Сирии террористов 03:58
Почти 100 тысяч домов в Японии по-прежнему без света 03:55
Названы регионы, где строят больше всего жилья 03:51
Трамп: Китай начал выполнять условия торговой сделки 03:22
Эсминец США Porter зашел в порт Одессы 03:18
Путин рассказал об уникальном российском оружии 02:55
США не смогли вывезти из Сирии около 50 "особо важных" боевиков ИГИЛ 02:39
Экологи предложили запретить бонусные мили авиакомпаний 02:12
Во Флориде один человек получил травмы при ЧП в торговом центре 01:56
Мосгаз проводит уникальную реконструкцию газопровода-дюкера 13.10.2019
Сборная России по спортивной гимнастике стала второй в общем зачете на ЧМ 13.10.2019
Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией из-за операции в Сирии 13.10.2019
СМИ: Дамаск направит войска на север против Турции 13.10.2019
Посольство РФ подтвердило число погибших россиян в авиакатастрофе в ДР Конго 13.10.2019
Из Невы выловили енотовидную собаку 13.10.2019
В постпредстве Крыма оценили возврат Украине задержанных кораблей 13.10.2019
Президент Израиля попросил Путина о помиловании осужденной израильтянки 13.10.2019
Число жертв тайфуна в Японии выросло до 33 человек 13.10.2019
Крокодилы-бегемоты: вышел трейлер нового фильма со Скалой Джонсоном 13.10.2019
Что творится на сервисе у дилеров: правда и мифы 13.10.2019
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований 13.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Каждая его минута стала по-настоящему звездной: умер космонавт Алексей Леонов
Каждая его минута стала по-настоящему звездной: умер космонавт Алексей Леонов
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14.10.2019 03:58
Рубрика: В мире

Трамп: Европа должна забрать себе оставшихся в тюрьмах Сирии террористов

Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin
Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin

Соединенные Штаты уже вывезли самых опасных боевиков террористической группировки ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"), содержавшихся в тюрьмах в Сирии. Теперь страны Европы должны забрать себе остальных.

Фото: REUTERS
США объявили о выводе еще тысячи военных из Сирии

Об этом президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье в своем Twitter. По его словам, в руках США находятся самые опасные преступники ДАИШ. Турция и курды не должны позволить остальным террористам сбежать. "Европа должна была забрать их после множества запросов. Им следует сделать это сейчас. Мы никогда не пустим и не позволим ввезти их в Соединенные Штаты", - цитирует Трампа ТАСС.

Напомним, спецслужбам удалось вывезти в Ирак двух террористов-палачей, известных как "Битлз". Им приписывают расправы над 27 пленниками. В ближайшее время их переправят в Соединенные Штаты для привлечения к ответственности. Еще около 50 "особо важных" боевиков так и остались в тюрьме на севере Сирии, американские военные не смогли их вывезти. Первая попытка была предпринята еще девятого октября, когда Турция объявила о начале широкомасштабной операции против находящихся в САР курдов.

Ранее Трамп заявлял, что США заберут из Сирии "самых опасных" пленных боевиков ДАИШ, чтобы "убедиться, что они не сбегут".

В мире США В мире Ближний Восток Сирия В мире Европа Турецко-сирийский конфликт ДАИШ: терроризм на Ближнем Востоке
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

США объявили о выводе еще тысячи военных из Сирии
Путин назвал НАТО инструментом американской политики
СМИ сообщили о захвате Турцией населенного пункта в сирийской Ракке
СМИ рассказали о случайной помощи США экономике России
CNN: Сирийские курды обратятся за помощью к РФ вместо США