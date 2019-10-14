Трамп: Европа должна забрать себе оставшихся в тюрьмах Сирии террористов

Соединенные Штаты уже вывезли самых опасных боевиков террористической группировки ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"), содержавшихся в тюрьмах в Сирии. Теперь страны Европы должны забрать себе остальных.
Об этом президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье в своем Twitter. По его словам, в руках США находятся самые опасные преступники ДАИШ. Турция и курды не должны позволить остальным террористам сбежать. "Европа должна была забрать их после множества запросов. Им следует сделать это сейчас. Мы никогда не пустим и не позволим ввезти их в Соединенные Штаты", - цитирует Трампа ТАСС.
Напомним, спецслужбам удалось вывезти в Ирак двух террористов-палачей, известных как "Битлз". Им приписывают расправы над 27 пленниками. В ближайшее время их переправят в Соединенные Штаты для привлечения к ответственности. Еще около 50 "особо важных" боевиков так и остались в тюрьме на севере Сирии, американские военные не смогли их вывезти. Первая попытка была предпринята еще девятого октября, когда Турция объявила о начале широкомасштабной операции против находящихся в САР курдов.
Ранее Трамп заявлял, что США заберут из Сирии "самых опасных" пленных боевиков ДАИШ, чтобы "убедиться, что они не сбегут".
The U.S. has the worst of the ISIS prisoners. Turkey and the Kurds must not let them escape. Europe should have taken them back after numerous requests. They should do it now. They will never come to, or be allowed in, the United States!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 октября 2019 г.