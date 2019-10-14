США не смогли вывезти из Сирии около 50 "особо важных" боевиков ИГИЛ

Около 50 "особо важных" боевиков ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) так и остались в тюрьме на севере Сирии (САР). Американские военные не смогли их вывезти. Первая попытка была предпринята еще 9 октября, когда Турция объявила о начале широкомасштабной операции против находящихся в САР курдов.

Спецслужбам США удалось вывезти в Ирак двух террористов-палачей, известных как "Битлз". В ближайшее время их переправят в Соединенные Штаты, пишет газета "The New York Times".

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональда Трамп сообщил, что США заберут из Сирии "самых опасных" пленных боевиков ИГИЛ, чтобы "убедиться, что они не сбегут". Но пока этот вопрос повис в воздухе.

По данным госдепа, "Сирийские демократические силы" (курды) контролируют все тюрьмы, в которых находятся до 10 тысяч заключенных боевиков.