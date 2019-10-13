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Рубрика: В мире

CNN: Сирийские курды обратятся за помощью к РФ вместо США

Фото: REUTERS/Carlos Jasso Фото: REUTERS/Carlos Jasso
Фото: REUTERS/Carlos Jasso

Командующий формированиями "Сирийских демократических сил" (СДС) Мазлум Абди намерен обратиться за помощью к официальному Дамаску и Москве, если Вашингтон не остановит операцию Турции. Он надеется заключить соглашение с РФ и официальными властями САР о создании бесполетной зоны на севере Сирии, что лишило бы Анкару возможности задействовать авиацию в своих наступательных операциях.

Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
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Данная информация стала известна CNN, заполучившей стенограмму встречи командира курдов в составе СДС Мазлума Кобани и заместителя спецпосланника США в международной коалиции по борьбе с террористической группировкой ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") Уильяма Рубака. Он обвиняет американцев в нежелании защищать людей и в создании препятствий помощи от других стран. "Вы нас продали. Это аморально", - возмутился Кобани.

Россия призывает решать через диалог с Дамаском конфликт между Турцией и курдами на севере Сирии. Москва будет стараться выстроить взаимодействие между курдами и сирийскими властями, чтобы обеспечить какую-то сделку.

Ранее Россия не поддержала заявление Совбеза ООН по военной операции Турции. МИД РФ выражал обеспокоенность ситуацией в северных провинциях Сирии. Однако Москва не сомневается в "объективной необходимости борьбы с террористами и обеспечения безопасности Турции".

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