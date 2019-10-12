Россия не поддержала заявление Совбеза ООН по военной операции Турции

В Совете безопасности ООН не смогли прийти к общему мнению для утверждения заявления по ситуации вокруг военной операции Турции на севере Сирии. В частности, проект, предложенный США, был отвергнут представителями России, утверждает РИА Новости.

В этом документе члены Совбеза ООН призвали Анкару прекратить операцию "Источник мира" и использовать исключительно дипломатические каналы для решения вопросов, которые беспокоят Турцию. При этом действия этой страны в заявлении были прямо названы вторжением.

Источник агентства сообщил, что "на данном этапе" проект заявления для СМИ Москва не поддержала, поскольку он "не соответствует [ее] позиции и российским оценкам ситуации".

Напомним, ранее российское Министерство иностранных дел выступило с комментарием, в котором выразило обеспокоенность ситуацией в северных провинциях Сирии. Однако там было прямо указано, что Москва не сомневается в "объективной необходимости борьбы с террористами и обеспечения безопасности Турции", равно как и остальных стран региона. При этом МИД признал, что необходимо задействовать и дипломатические средства, организовав "результативный и взаимоуважительный диалог" Дамаска и сирийских курдов.

Операция "Источник мира" была начата Анкарой 9 октября. Пентагон 11 октября призвал Турцию остановить военные действия, однако президент страны Тайип Эрдоган отверг эти призывы, назвав их угрозами.