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12.10.2019 23:42
Рубрика: Власть

Россия не поддержала заявление Совбеза ООН по военной операции Турции

В Совете безопасности ООН не смогли прийти к общему мнению для утверждения заявления по ситуации вокруг военной операции Турции на севере Сирии. В частности, проект, предложенный США, был отвергнут представителями России, утверждает РИА Новости.

Фото: Хикмет Дарган/РИА Новости
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В этом документе члены Совбеза ООН призвали Анкару прекратить операцию "Источник мира" и использовать исключительно дипломатические каналы для решения вопросов, которые беспокоят Турцию. При этом действия этой страны в заявлении были прямо названы вторжением.

Источник агентства сообщил, что "на данном этапе" проект заявления для СМИ Москва не поддержала, поскольку он "не соответствует [ее] позиции и российским оценкам ситуации".

Напомним, ранее российское Министерство иностранных дел выступило с комментарием, в котором выразило обеспокоенность ситуацией в северных провинциях Сирии. Однако там было прямо указано, что Москва не сомневается в "объективной необходимости борьбы с террористами и обеспечения безопасности Турции", равно как и остальных стран региона. При этом МИД признал, что необходимо задействовать и дипломатические средства, организовав "результативный и взаимоуважительный диалог" Дамаска и сирийских курдов.

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Операция "Источник мира" была начата Анкарой 9 октября. Пентагон 11 октября призвал Турцию остановить военные действия, однако президент страны Тайип Эрдоган отверг эти призывы, назвав их угрозами.

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