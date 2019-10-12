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12.10.2019 01:00
Рубрика: В мире

Эрдоган отказом ответил на призывы США остановить операцию в Сирии

Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic
Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic

Операция "Источник мира", которую Анкара проводит на севере Сирии, будет продолжена. Такое решение принял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер призвал турецкие власти прекратить военные действия в связи с тем, что это может нести угрозу как американским военным, находящимся на территории Сирии, так и в целом успеху антитеррористической операции с запрещенным в РФ "Исламским государством".

Фото: Хикмет Дарган / РИА Новости
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Однако Эрдоган не взял этим призывам, объяснив свою твердость тем, что в свое время так же призывал Вашингтон и его союзников остановить поддержку курдских формирований в Сирии. "Я говорил президенту США Дональду Трампу и другим странам: "Остановите это", но вы этого не сделали. А теперь уже мы не отступим", - приводит слова турецкого лидера РИА Новости.

При этом призывы со стороны США он назвал угрозами. Уточнил, что Анкара воюет не с курдами, а с террористическими организациями, а сама операция не направлена против территориальной целостности Сирии. Более того, ее успех позволит сирийским беженцам вернуться домой.

Напомним, в операции "Источник мира" погибли по меньшей мере два военнослужащих Турции.

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