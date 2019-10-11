Второй турецкий военный погиб в ходе операции на северо-востоке Сирии

В ходе начатой Анкарой операции на северо-востоке Сирии погиб второй военный. Об этом сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар.

"Наш боевой товарищ сержант Хаджи Бебек погиб 11 октября в ходе операции "Источник мира" при столкновениях с террористами (РПК-YPG) Рабочей партии Курдистана - Сил самообороны сирийских курдов", - цитирует заявление министра РИА Новости.

Ранее в пятницу Акар также сообщил о гибели первого военнослужащего - солдата Ахмета Топчу.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" в среду. Кампания главным образом направлена против запрещенной в Турции РПК и террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).

По мнению Дамаска, действия Анкары являются незаконным вторжением. Осудили действия турецкой стороны и большинство стран ЕС.