Первый турецкий военный погиб в ходе операции в Сирии

В ходе операции "Источник мира" на территории САР погиб первый турецкий военный. Об этом сообщил глава министерства обороны Турции Хулуси Акар.

По его словам, военнослужащий погиб при столкновении с силами Рабочей партии Курдистана (РПК), потери которых, в свою очередь, составили 277 человек.

Напомним, что в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии. Операция главным образом направлена против запрещенной в Турции РПК и террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России). Перед началом военных действий США, сотрудничавшие с курдами в этом регионе, вывели свои войска из зоны наступления.

По мнению Дамаска, действия Анкары являются незаконным вторжением. Осудили действия турецкой стороны и большинство стран ЕС.