Ушаков прокомментировал кандидатуру нового посла США

В Москве рассматривают кандидатуру нового посла США в России - первого заместителя госсекретаря Джона Салливана.

"Американцы уже официально назвали кандидата. Российская сторона рассматривает эту кандидатуру", - сказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ушаков лично не знаком с кандидатом, но подчеркнул, что сейчас тот занимает высокую должность. "Я что-то не помню, чтоб с первого замгоссекретаря назначали послов, даже в крупные страны. Я знаю, что послы иной раз возвращались на эту должность в Госдепе, но чтобы с такой должности послом - это, по моему, достаточно редко", - заметил он.