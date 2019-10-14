В Барселоне полиция применила силу против демонстрантов

В Барселоне продолжается акция протеста сторонников независимости региона, протестующих против вынесения приговора каталонским политикам. Полиция была вынуждена применить силу против наиболее активных участников демонстраций, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал "24 орас".

Сообщается, что столкновения произошли возле здания городского полицейского управления: демонстранты повалили полицейское ограждение и выкрикивали оскорбления в адрес стражей порядка.

Согласно полицейским сводкам, насчитывается более полусотни пострадавших, правда, не уточняется, сколько из них участников акций, а сколько - сотрудников правопорядка.

Ранее демонстранты устроили беспорядки неподалеку от городского аэропорта, из-за чего было затруднено движения транспорта к воздушной гавани и отменены более ста рейсов.