В Госдуме оценили сообщения о потерях ЕС от антироссийских санкций

В Госдуме прокомментировали информацию о том, что ущерб от санкций против России на 45% ложится на страны ЕС.

Речь идет об исследовании, проведенном учеными Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлианом Хинцом из немецкого Кильского института мировой экономики. Согласно ему, ежемесячные финансовые потери Германии из-за антироссийских санкций составляют 667 миллионов долларов.

С приведенными выводами согласен член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. Он особо подчеркнул, что экономика Европы столь значительным образом пострадала именно из-за снижения товарооборота между странами Европейского союза и Россией.

- Мы давно говорили о том, что Россия - большая самодостаточная страна и санкционный режим не может нанести ощутимого ущерба нашей экономике, тем более заставить нас пренебречь своими интересами в сфере международной политики и каким-то образом сменить курс, - приводит слова парламентария RT.

По словам Антона Морозова, представители стран Евросоюза начинают понимать необходимость пересмотра санкционной политики в отношении России, чтобы вернуться к "нормальному, полноценному сотрудничеству". Однако это затруднительно, из-за давления США на страны ЕС, отметил он.