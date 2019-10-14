В Японии до 37 возросло число жертв тайфуна "Хагибис"

Число жертв тайфуна "Хагибис", который обрушился в минувшие выходные на центральные и восточные регионы Японии, возросло до 37 человек (ранее сообщалось о 33 погибших). По данным посольства РФ, информации о пострадавших россиянах на данный момент не поступало.

Отмечается также, что еще 13 местных жителей числятся пропавшими без вести, около 200 человек получили травмы. В районах, пострадавших от удара тайфуна, продолжают восстанавливать инфраструктуру. К работам привлечены спасатели и подразделения Сил самообороны, пишет ТАСС, ссылаясь на телеканал TBS.

В Токио и соседних префектурах без света остаются около 53 тысяч домов, свыше 130 тысяч квартир и домов лишены водоснабжения. Столичные аэропорты уже работают в обычном режиме. Ожидается, что железнодорожный транспорт войдет в график в течение сегодняшнего дня. Отдельные участки скоростных автодорог все еще перекрыты.