В Польше подвели окончательные итоги выборов

Кроме партии власти в нижнюю палату парламента прошли еще четыре политические силы. "Гражданская коалиция", в которую входят самая крупная оппозиционная партия "Гражданская платформа", "Зеленые", центристская партия "Современная", и левоцентристская "Польская инициатива", по данным ЦИК Польши, получила 27,4%. Кроме того, в парламент в этот раз прошла коалиция "Левые", в которую входят "Союз демократических левых сил, "Весна" и "Вместе". Они набрали 12,57% голосов. "Польский крестьянский союз" вместе с партией известного музыканта Павла Кукиза "Kukiz"15" получили 8,55%, а объединение евроскептиков и националистов "Конфедерация" - 6,81%.

А в выборах в Сенат большинство завоевала оппозиция.

Президент Польши Анджей Дуда поздравил всех победителей, прошедших в парламент и выразил надежду, что новые депутаты будут работать на благо страны. "Таков спектр сил, за которые проголосовали поляки", - сказал он.

Напомним, что всего в польский Сейм избираются 460 депутатов на основе пропорционального представительства по открытым спискам. Проходной барьер для партий составляет 5 процентов, а для коалиций - 8. В состав польского Сената входят 100 человек, они избираются в одномандатных округах по мажоритарной системе.

В выборах участвовали 63,62% горожан и 56,74% избирателей в сельской местности. Самая высокая явка была в Варшаве - 76,65%.