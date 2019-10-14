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14.10.2019 19:43
Рубрика: В мире

В Польше подвели окончательные итоги выборов

Текст: Ариадна Рокоссовская
Победу на парламентских выборах в Польше одержала правящая партия "Право и справедливость". По итогам обработки 100 процентов бюллетеней стало известно, что "ПиС" набрала 43,59% голосов избирателей. Этот результат дает партии более половины мест в сейме и право самостоятельно формировать правительство.
Фото: Grzegorz Celejewski/Agencja Gazeta via REUTERS Фото: Grzegorz Celejewski/Agencja Gazeta via REUTERS
Фото: Grzegorz Celejewski/Agencja Gazeta via REUTERS

Кроме партии власти в нижнюю палату парламента прошли еще четыре политические силы. "Гражданская коалиция", в которую входят самая крупная оппозиционная партия "Гражданская платформа", "Зеленые", центристская партия "Современная", и левоцентристская "Польская инициатива", по данным ЦИК Польши, получила 27,4%. Кроме того, в парламент в этот раз прошла коалиция "Левые", в которую входят "Союз демократических левых сил, "Весна" и "Вместе". Они набрали 12,57% голосов. "Польский крестьянский союз" вместе с партией известного музыканта Павла Кукиза "Kukiz"15" получили 8,55%, а объединение евроскептиков и националистов "Конфедерация" - 6,81%.

Фото: iStock
В Госдуме ответили на слова польского министра о репарациях

А в выборах в Сенат большинство завоевала оппозиция.

Президент Польши Анджей Дуда поздравил всех победителей, прошедших в парламент и выразил надежду, что новые депутаты будут работать на благо страны. "Таков спектр сил, за которые проголосовали поляки", - сказал он.

Напомним, что всего в польский Сейм избираются 460 депутатов на основе пропорционального представительства по открытым спискам. Проходной барьер для партий составляет 5 процентов, а для коалиций - 8. В состав польского Сената входят 100 человек, они избираются в одномандатных округах по мажоритарной системе.

В выборах участвовали 63,62% горожан и 56,74% избирателей в сельской местности. Самая высокая явка была в Варшаве - 76,65%.

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