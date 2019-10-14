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14.10.2019 09:00
Рубрика: Экономика

В Роструде рассказали о двойной оплате работы в праздники

Текст: Марина Гусенко
Если работнику приходится трудиться в нерабочий праздничный день или в выходной, когда все вокруг отдыхают, работодатель должен оплатить его работу в двойном размере или предоставить дополнительный выходной.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Об этом рассказали "РГ" в Роструде. При этом по общему правилу работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена Трудовым Кодексом. Привлекать работников к труду в такие дни можно только в исключительных случаях. Для этого нужно письменное согласие работника и приказ или распоряжение работодателя. И делать это можно только в тех случаях, если невозможно приостановить работу предприятия по производственно-техническим условиям, если работа связана с необходимостью обслуживать население, неотложными ремонтными работами, погрузочно-разгрузочными работами и если у работников нет медицинских противопоказаний.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Впрочем, в некоторых случаях человека можно привлечь к работе и не спрашивая его согласия. Речь идет о работах, которые выполняются для предотвращения катастроф, производственных аварий, стихийных бедствий, других несчастных случаев или устранения их последствий. Также - для предотвращения уничтожения или порчи имущества работодателя, государственного или муниципального имущества и в некоторых других случаях.

Но есть категории работников, которых можно вызвать на работу в праздник только в особом порядке. Речь идет об инвалидах, женщинах с детьми до 3 лет, матерях и отцах-одиночках, если их детям меньше пяти лет, работниках, у которых есть дети-инвалиды или которые ухаживают за больными членами семьи и о некоторых других категориях.

Напомним, ближайшие "мини-каникулы" ждут россиян со 2 по 4 ноября в честь Дня народного единства.

Экономика Работа Охрана труда Правительство Минтруд Роструд
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