Видео: поезд смял застрявший на переезде лимузин

Лимузин - это не только зримый символ успеха и роскоши, не только вышколенный водитель в униформе и звукоизоляция салона, кожаные кресла и ледяное шампанское во встроенном холодильнике.

Это еще и низкий клиренс, ужасно низкий, от 13 до 16 см. Такой, что ни бордюр не переползти, ни яму-колдобину не преодолеть, ни через железнодорожный переезд не перебраться. Длинная база автомобиля - и его гордость, и его беда, поэтому Сеть полна роликами о лимузинах, застрявших то посреди зловонной лужи, то на небольшом пригорке.

На этом видео машину застопорило на железнодорожном переезде (название транспортной компании CSX говорит о том, что все происходит в США или Канаде) и, судя по тому, что пассажиры не выскакивали оттуда за секунду до поезда, как в голливудских блокбастерах, она простояла там достаточно долго.

Очевидно, что машинист издалека увидел помеху на своем пути и, как смог, снизил скорость, поэтому удар по лимузину был щадящим. Возить картошку в нем еще будет можно, но красоваться на свадьбах и прочих светских мероприятиях - уже навряд ли.