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14.10.2019 17:00
Рубрика: Легковые авто

Владелец пытается продать останки сгоревшего Ferrari

Текст: Владимир Пшенин
Фото: Американский аукционный дом Copart. Фото: Американский аукционный дом Copart.
Фото: Американский аукционный дом Copart.

Этому экземпляру Ferrari 458 Italia не повезло: он попал в аварию. Да не просто попал, а ещё и сгорел, причём дотла. О более подробной картине произошедшего история, к сожалению, умалчивает.

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Однако хозяин решил, что это не повод горевать или оставить всё как есть, смирившись. Он выставил обугленную и местами поржавевшую бесформенную массу на продажу на американском аукционном доме Copart. Пока её никто не купил, но лот имеет все шансы быть реализованным: раз аукционы подобных автомобилей существуют, значит, это кому-нибудь нужно.

Или, иначе говоря, спрос рождает предложение. Вероятно, как и в случае менее фатальных повреждений, потенциальному покупателю интересна не груда металла, пластика и всего остального, а её VIN. Ну а нам остаётся только вспомнить, какой красавицей была эта Ferrari 458 Italia до своей кончины.

Фото: Американский аукционный дом Copart.
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#Ferrari