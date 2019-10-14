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14.10.2019 01:56
Рубрика: В мире

Во Флориде один человек получил ранения при стрельбе в торговом центре

В результате стрельбы в торговом центре города Бока-Ратон (штат Флорида) один человек получил ранения и был госпитализирован. Инцидент произошел в воскресенье, задержать стрелка пока не удалось.

Один человек пострадал при стрельбе в одном из ресторанов Москвы

По данным местной полиции, сейчас в торговом центре спецназ занимается поисками стрелявшего. Покупателям, которые не успели покинуть здание, рекомендовано найти надежное укрытие и ждать прихода сотрудников правоохранительных органов, пишет ТАСС.

Случаи массовой стрельбы стали частым явлением в США. В минувшую субботу неизвестный открыл огонь в церкви города Пэлем (штат Нью-Гэмпшир). В результате ранения получили два человека. В тот же день в ночном клубе Нью-Йорка в результате стрельбы четыре человека были убиты, еще трое - серьезно ранены.

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