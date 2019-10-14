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14.10.2019,  
13:11
Текст:  Илья Максимов

Войска США срочно выводят с севера Сирии после артобстрела

Фото: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Aaron Burden / wikimedia.org Фото: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Aaron Burden / wikimedia.org
Фото: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Aaron Burden / wikimedia.org

Турецкая артиллерия обстреляла сирийский город Кобани, в котором в тот момент находилось подразделение спецназа США, сообщает Military.com.

Инцидент произошел примерно в 9 часов вечера по местному времени 11 октября. Позже в Пентагоне сообщили, что в результате обстрела никто из американских военнослужащих не пострадал.

В заявлении, которое опубликовало турецкое правительство, сообщается, что артиллерия обстреливала позиции курдов на холмах, расположенных в километре к югу от того места, где находились американцы. "Перед стрельбой были приняты все меры предосторожности, чтобы избежать попаданий по американской базе", - сказано в заявлении.

Фото: VOA News / youtube.com
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В воскресенье министр обороны США Марк Эспер заявил, что все американские войска покинут северную часть Сирии. По его словам, вывод будет проводиться "максимально безопасно и быстро". Причиной стал инцидент с артобстрелом в Кобани.

"У нас уже есть сообщения о беспорядочном обстреле вблизи американских войск", - сказал Эспер, комментируя данное решение. По его словам, спецназ США оказался между двумя воюющими армиями, и это "очень ненадежная ситуация".

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