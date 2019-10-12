В Пентагоне сообщили подробности обстрела американцев в Сирии

В министерстве обороны США заявили, что во время артиллерийского обстрела с турецких позиций находившиеся на северо-востоке Сирии бойцы американского спецназа не пострадали.

Инцидент произошел примерно в 9 вечера по местному времени. "Среди военных США раненых нет", - говорится в заявлении Пентагона.

В ведомстве отметили, что Анкара знала, что в том районе присутствуют силы Соединенных Штатов. Напомним, недалеко от сирийского города Кобани американские военные попали под обстрел турецких военных.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер призвал Анкару прекратить военные действия на северо-востоке САР. Однако президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган не внял этим призывам. "Мы не отступим", - подчеркнул политик.

По последним данным, которые приводит ТАСС, в ходе трансграничной операции "Источник мира" ликвидированы 399 террористов. Бои продолжаются к востоку от Евфрата. В минувшую среду, 9 октября, Анкара начала наносить авиаудары по позициям курдских формирований. Многие страны осудили эти действия.