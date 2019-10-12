Спецназ США попал под обстрел турецких военных в Сирии

Турецкие военные случайно обстреляли американский спецназ на севере Сирии. Инцидент произошел в районе города Кобани.

В Пентагоне подтвердили информацию, не став уточнять количество пострадавших и полученные ими травмы. В министерстве обороны США подчеркнули, что американские солдаты рассматривали возможность ответного огня в целях самообороны, но не стали этого делать.

Напомним, в минувшую среду, 9 октября, Турция начала военную операцию против курдов на северо-востоке Сирии. Ряд арабских стран осудили действия Анкары, напоминает РИА Новости.