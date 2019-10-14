Volkswagen заполнил прогал между Tiguan и Teramont новым кроссовером

Volkswagen рассекретил новый Atlas Cross Sport, который является укороченной версией большого Atlas/Teramont с намёком на кросс-купе и пересмотренным дизайном как передней части, так и "кормы".

Новая оптика лишилась нижней секции, напоминавшей одутловатый мешок под глазами пропойцы. Внутренняя архитектура стала чётче - создаёт впечатление дооформленности и повторяет в общем-то фары Teramont X - Atlas Cross Sport по-китайски.

Скромные секции с противотуманками сменились раздутыми "ноздрями", которые визуально добавили передку кроссовера высоты - этого не хватало. Реформация задней части принесла за собой новые фонари, переоформление и перенос патрубков выхлопной системы чуть выше, что избавило "корму" от грузности и тяжеловесности.

VW Atlas Cross Sport на 71 мм короче, семиместного Atlas, - 4 966 мм, и ниже на 58 мм - 1720 мм. Размер колёсной базы остался прежним - 2 980 мм. Но операция по отсечению не прошла бесследно для багажного отсека: объём у новинки составляет 1141 литр, что на 431 литр меньше, чем у Atlas. Разница при сложенном втором ряде сидений ещё более существенна: 2203 против 2741 литра.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Салон Atlas Cross Sport тоже имеет некоторые отличия от большого брата: пересмотрено рулевое колесо, приборка получила новую графику, изменена обшивка дверей. Из опциональных новинок - модернизированный круиз-контроль, который значительно облегчит движение в пробках.

Моторная гамма никаких изменений не претерпела. Автомобиль будет доступен с турбированным TSI мощностью 238 л.с. и VR6 мощностью 280 л.с. Оба работают только в паре с 8-ступенчатым "автоматом". Есть возможность выбрать между передним и полным типами привода.

Производство Volkswagen Atlas Cross Sport стартует во втором квартале 2020 года. Если предположить, что компания не рискнёт начать поставки новинки в Россию, то представленную модель можно рассматривать в качестве образца, по которому будет проводиться рестайлинг продающегося в России Volkswagen Teramont (цена - от 2 949 000 рублей).