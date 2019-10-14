Комфортный, безопасный, технологичный и надежный. Ключевые преимущества автомобилей марки Lexus хорошо известны, но во многом из-за этого машины японского бренда давно имеют репутацию сугубо "городских". В дальнем путешествии привычные достоинства нередко отходят на второй план, а автомобиль проявляет себя с совершенно новой стороны. Отправляемся в отпуск в Прибалтику за рулём Lexus RX 350, чтобы попытаться по-новому взглянуть на японский премиум.

Первый серьезный плюс RX350 обнаружился еще до старта. Сухие цифры - 553 литра багажника при поднятых задних сиденьях никак не отражают его реальную вместимость. При сборах благодаря широкому проему и реально большому объему внутрь свободно поместились несколько габаритных чемоданов, детская коляска и ещё осталось места для мелочей. А это значит, что в дальнее путешествие можно взять все необходимое, не ограничивая себя ни в чем. При этом и этот объем при желании можно увеличить, сложив задние сидения, вдобавок оснащенные электроприводом.

Одним из главных факторов, на который обращаешь внимание при поездке на автомобиле в Европу - это расход топлива. От 3,5 литрового бензинового мотора мощностью в 300 "лошадей" априори не ждёшь особой экономичности и паспортный расход в 9 литров на 100 км по трассе, конечно же, никаких особых надежд на свою реалистичность не внушал.

Тем не менее, итоговый расход оказался вполне приемлемым для двухтонного автомобиля с полным приводом - на трассе он порой падал ниже 10 литров на сто километров. Зато в московских пробках он предсказуемо подскакивал до 15-16 литров. Бака объемом в 72 литра при движении по трассе хватает примерно на 600-700 километров в зависимости от темпа езды.

Обилие в RX350, как и в целом у Lexus в верхних комплектациях, разнообразных опций поначалу немного обескураживает, но по мере использования автомобиля многие из них оказываются полезными. Хотя, например, привыкнуть к джойстику управления Remote Touch, с помощью которого можно одним нажатием управлять множеством разных опций, и за предыдущие тест-драйвы автомобилей японского бренда, и за эти пару недель так и не удалось.

Ведущая в Беларусь из Москвы трасса М-1 с одной стороны широка, позволяет без проблем обгонять тихоходов и вдобавок весьма приличного качества, но с другой, из-за обилия дорожных камер и постоянного изменения скоростного режима, вызванного большим количеством населённых пунктов, расслабиться с круиз-контролем и наслаждаться окружающими пейзажами, особо не получается.

Другое дело белорусские дороги, пользующиеся у автомобилистов заслуженным уважением. После российско-белорусской границы дорога становится куда более приятной - единый скоростной режим, отсутствие населённых пунктов и идеальный асфальт. При поездке на автомобиле на российских номерах не стоит забывать про дорожные камеры, их здесь немало, но обо всех извещают дорожные знаки.

Если в городских пробках любому полноприводному кроссоверу объективно трудно раскрыть все свои качества, то за городом возможностей проявить себя больше. Ход у RX350 очень плавный, но при этом машина словно крейсер уверенно и напористо прокладывает путь в потоке, особо не замечая изъянов покрытия или неблагоприятных внешних погодных условий.

Внутри - царство комфорта. У широкого заднего дивана есть подлокотник и регулировки спины, водителя и переднего пассажира тоже "не обидели" - благодаря множеству регулировок и очень удачной конструкции удобно устроиться и ехать без дискомфорта для спины здесь сможет человек любой комплекции. Отличная шумоизоляция позволяет забыть о внешних раздражителях, поэтому на трассе быстро забываешь о расходе топлива, парковке и прочих мелочах, наслаждаясь дорогой.

При поездке в Прибалтику, где на границе достаточно большой поток автотранспорта, важно правильно рассчитать время прохождения границы и выбрать пограничный пункт пропуска. Учитывая, что границы между РФ и республикой Беларусь как таковой нет, "затык" может образоваться на границе Беларуси с Латвией или Литвой. Следить за очередями на всех пунктах пропуска в режиме онлайн можно с помощью сайта белорусской таможни, причём там же можно посмотреть архив очередей, чтобы понимать, где именно, исходя из времени суток и дня недели, машин должно быть меньше всего. Также очень полезно будет перед поездкой почитать на форумах советы часто перемещающихся через границу автомобилистов.

Первая точка на нашем маршруте - литовский Тракай. Уютный маленький городок с живописным средневековым замком и озерами. Маршрут в 900 с небольшим километров при желании можно преодолеть за один световой день.

Отдых в Тракае подойдёт тем, кто хочет сменить шумный мегаполис на спокойную пастораль за окном, неспешные прогулки на свежем воздухе, наполненным ароматом. Здесь можно покататься по озеру и вкусно поесть национальной кухни в местных ресторанчиках. Главное помнить, что еда в Литве очень сытная и никак не сочетается с представлениями о диетическом питании.

При отъезде из Тракая в первый и последний раз удалось оценить внедорожные свойства автомобиля. При маневрировании в узком хозяйском дворе Lexus немного съехал по небольшому уклону вниз. Усилие на педаль газа к изумлению ничего не дало - тяжелый автомобиль на мокрой траве никак не хотел трогаться с места, беспомощно буксуя там, где я этого явно не ожидал. В таких ситуациях главное не суетиться, чтобы не усугубить положение. Спокойно переключаем режим блокировки полного привода, после чего крутящий момент распределяется не на все четыре колеса, а передается исключительно на задние. Только после этого RX неохотно, но все же преодолел пару метров до ровной поверхности.

Дальше отправляемся в главный литовский курорт - Палангу. По дороге к морю можно заглянуть ненадолго в старинный Каунас, второй по размерам город страны с очень живописным центром.

Шоссе A1 приводит в древнюю Клайпеду, где находится крупнейший порт в странах Балтии. Город большую часть своей истории провел под немецким владычеством что, несмотря на определённый отпечаток советской эпохи, видно по великолепной архитектуре в центре. Из Клайпеды можно на автомобильном пароме легко и быстро переправиться на Куршскую косу и дальше в Россию.

При этом литовская часть косы выглядит более обжитой и аккуратной. Главная жемчужина здесь - колоритный и очень живописный посёлок Нида в нескольких километрах от российской границы с домом-музеем писателя Томаса Манна. Зато российская часть косы, где также приходилось бывать, по субъективному мнению более богата на природные достопримечательности.

Курортная Паланга с великолепными пляжами расположена совсем недалеко от Клайпеды. Городок представляет собой идеальный советский курорт - аккуратные зелёные улицы, множество развлечений для людей всех возрастов, ухоженный пляж с прекрасным песком и мелким, но, как и везде на Балтике очень прохладным морем.

Русскую речь здесь можно услышать гораздо чаще, чем чью-либо другую - туристы из стран бывшего явно СССР доминируют, а значит, и общаться приходится на великом и могучем. Несмотря на небольшие размеры, в Паланге можно прекрасно и увлекательно проводить людям всех возрастов, а шум дискотек не смолкает и поздней ночью.

Движемся дальше вверх по побережью. Неподалеку от Паланги уже граница с Латвией, которую можно и не заметить, если бы не соответствующий щит.

Наш путь лежит в Вентспилс, небольшой приморский городок, куда из-за его обособленного расположения не так часто заглядывают российские туристы. И совершенно напрасно, Вентспилс оказался настоящей жемчужиной, с лихвой превзойдя все самые смелые ожидания от этого городка.

Здесь и один из старейших в Прибалтике замок Ливонского ордена, и уютный исторический центр города с извилистыми улочками, а главное, в Вентспилсе удивительно приятная атмосфера для комфортного отдыха с детьми - мало машин, зато множество зеленых зон и детских площадок, размерам и оснащению которых позавидует любой мегаполис.

Есть здесь и уникальная детская узкоколейная железная дорога, аналогов которой почти не осталось, а местные пляжи, также отмеченные голубым флагом, по своей оснащенности дадут фору любым на побережье Балтики много всего другого.

А главной туристической "фишкой" города можно признать местных коров - несколько десятков их фигур в самых разнообразных образах можно встретить по всему городу, так что очень быстро прогулка по Вентспилса для приезжих превращается в увлекательный квест по поиску все новых и новых копытных.

Как это обычно и бывает, отдых пролетел незаметно. Обратная дорога в Москву порадовала удивительно быстрым прохождением границы. Кратчайший маршрут лежит через самый загруженный автомобильный пункт пропуска между Латвией и России Терехово/Бурачки. Машин тут немало даже ночью, а главное предугадать сколько времени придётся провести на границе очень трудно.

Мы решили не рисковать, а, сделав крюк в 100 километров, проехать через менее популярный пункт Григоровщина/Патерниеки на границе Латвии и Беларуси. В итоге пройти обе границы в вечернее время удалось всего за полчаса, тогда как многие автомобилисты в Терехово теряют порой в этой же время суток по 6-8 часов.

Проехав через древний Полоцк, уже за пару километров до российской границы автомобиль попадал в поле зрения радара, который внешне напоминает камеру фиксации, но при этом никаких знаков перед ним нет. Оказывается, что прибор передаёт номер автомобиля сидящим на границе сотрудникам белорусской ГАИ. За то время пока машина доедет до поста, успевают посмотреть, нет ли за ней каких-то нарушений. При наличии таковых автомобиль останавливают. Водителю показывают что, где и когда он нарушил, и предлагают на месте оплатить штраф через терминал. Сделать это можно картой. Вся процедура хорошо отработана, проходит очень корректно и занимает несколько минут.

Подводя итог, нельзя не отметить, что RX350 отлично проявил в дальнем путешествии с ребенком и оставил приятные впечатления. За 3000 километров серьёзных нареканий к автомобилю не возникло, он отлично себя чувствует и на асфальте, и на грунтовых дорогах, но желания проверять его на серьезном бездорожье ни разу так и не появилось - клиренс и геометрическая проходимость у модели откровенно скромные и рисковать автомобилем стоимостью 4,5 млн рублей лишний раз не хотелось.

Тем не менее, RX350 показал, что этот дорогой и мощный, с зашкаливающим уровнем комфорта автомобиль, вполне пригоден не только для городской эксплуатации, но и отлично подойдёт для дальних путешествий, превращая даже длительный перегон из напряженного процесса в приятное времяпрепровождение.