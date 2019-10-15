Авторы фильма о крушении MH17 в Донбассе попали в базу "Миротворца"

Критикуемый в том числе и на Западе украинский националистический интернет-ресурс "Миротворец" в очередной раз оскандалился, включив в свою базу лиц, совершивших "преступления против основ национальной безопасности Украины", граждан Германии и Нидерландов.

Вина голландца Макса Ван дер Верффа и немца Нормана Риттера оказалась в том, что они являются авторами "неправильного", по мнению администраторов "Миротворца", документального фильма об авиакатастрофе малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.

Напомним, что в своем фильме попавшие в базу "Миротворца" иностранцы зафиксировали умышленное редактирование СБУ аудиозаписей, представленных в качестве доказательств по делу о крушении рейса MH17.

Сообщается, что формулировка, с которой Ван дер Верфф попал в базу, - "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Умышленное искажение общественно значимой информацией. Сознательное нарушение государственной границы Украины".

Риттеру Норману приписали "умышленное искажение общественно значимой информации и участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины", сообщает РИА Новости.