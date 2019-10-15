Эксперты назвали тревожные признаки необходимости смены работы

Специалисты по кадрам рассказали о существовании тревожных признаков, когда работник понимает, что наступает необходимость искать новое место для карьерного роста или смены профессии.

"Случаи профессионального выгорания бывают очень тяжелыми - порой человек просто уходит "в никуда". Это бывает, когда он уже не видит вообще для себя пути развития в данной компании, работа начинает казаться однообразной рутиной - "днем сурка", - заявила изданию "Вечерняя Москва" независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

Речь идет, прежде всего, о том, что сотрудник компании от трех до десяти лет интенсивно трудится, но у него нет карьерного роста. У человека возникает ощущение, что настоящая жизнь, где он мог бы реализовать себя в профессиональном плане, идет где-то параллельно.

"Если человек не может на это влиять, возможно, ему и не стоит на эту работу ходить. Бывает и так, что у него все другие интересы отодвинуты на задний план - нет хобби, нет семьи, спорта, общения с друзьями", - уверена Лоикова.

Нарушение баланса приводит к эмоциональному и профессиональному опустошению. Однако не вся так печально - выход есть. В таком случае можно нужно работнику следует сконцентрироваться на том, как он может использовать полученный опыт и достигнутые результаты.

"Иногда важно выйти на рынок труда - посмотреть, что вообще там происходит, пообщаться с людьми. Поискать ответы на вопросы: "А сколько я могу стоить?", "Что нужно потенциальному работодателю?" - уверена эксперт, и после этого можно успешно преодолеть любые трудности.