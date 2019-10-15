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15.10.2019 15:10
Рубрика: В мире

ЕС подтвердил введение санкций против Турции из-за "незаконного бурения"

Текст: Александр Саможнев
На встрече 14 октября в Люксембурге министры иностранных дел Евросоюза единодушно выступили за создание правовых рамок, позволяющих в будущем ввести санкции в отношении турецких организаций, компаний или отдельных лиц, которые участвуют в "незаконном бурении" газа у побережья Кипра, сообщает деловое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Ранее в исключительной экономической зоне Кипра было обнаружено большое месторождение газа, которое носит название "Афродита", запасы которого оцениваются примерно в 140 миллиардов кубических метров. В этой связи кипрские власти заключили с иностранными корпорациями контракты на проведение изыскательских работ.

Однако Турция настаивает на участии в проекте Турецкой Республики Северный Кипр. Турецкие представители начали пробное бурение, которое было воспринято Брюсселем как незаконное. В июле текущего года на саммите ЕС было принято решение о введении в отношении Анкары ограничительных мер.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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В частности, Совет ЕС планирует приостановить переговоры о заключении Всеобъемлющего соглашения о воздушном транспорте, а также не проводить Совет ассоциации и дальнейшие заседания диалогов высокого уровня между Евросоюзом и Турцией. Кроме того, предусматривается введение финансовых ограничительных мер. Не исключено также, что Европейский инвестиционный банк пересмотрит свою кредитную деятельность в Турции.

Со своей стороны, Анкара не намерена отказываться от проведения геологоразведочных работ у побережья Кипра, говорится в заявлении МИД республики. Турецкое руководство настроено защищать права турок-киприотов на шельфовые месторождения. Напомним, средиземноморский остров Кипр разделен с 1974 года на греческий юг и турецкий север. После военного переворота греков-киприотов турецкая армия заняла северную часть острова. Однако Турецкую Республику Северного Кипра признает только Турция.

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