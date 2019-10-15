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15.10.2019 23:21
Рубрика: Спорт

Федун назвал среди задач "Спартака" победу в чемпионате к 2022 году

Текст: Максим Домчев
Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал о назначении нового главного тренера, а также подтвердил, что в 2023 году он покинет клуб.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: REUTERS
Тедеско объяснил, почему он выбрал "Спартак"

В интервью "Комсомольской правде" Леонид Федун рассказал о назначении главным тренером Доменико Тедеско. По словам владельца "Спартака", этот специалист был выбран генеральным директором клуба Томасом Цорном, а он согласился с этой кандидатурой.

"Когда занимаешься "Спартаком" уже 20 лет, надежд нет. Есть только осознание того, что следующий матч должен быть выигран. Вот и все", - сказал Федун, отвечая на вопрос об ожиданиях от нового главного тренера.

Леонид Федун рассказал, чего не хватает команде для успеха сейчас.

"Удачи и опыта. Сегодня это самая молодая команда", - сказал он.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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Он рассказал о задачах, стоящих перед командой в нынешнем сезоне.

"На этот сезон - сделать работоспособной команду, которая сможет потом бороться за титул", - сказал владелец "Спартака".

Федун рассказал о том, какие задачи он ставит на следующие сезоны, а также поведал, когда покинет клуб.

"У меня задача к 2022 году выиграть чемпионат. Либо Кубок России. Я же это объявил. Задача не меняется. А дальше в 2023 году я слагаю полномочия и команда ждет болельщиков", - сказал он.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак"
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