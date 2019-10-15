Федун назвал среди задач "Спартака" победу в чемпионате к 2022 году

Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал о назначении нового главного тренера, а также подтвердил, что в 2023 году он покинет клуб.

В интервью "Комсомольской правде" Леонид Федун рассказал о назначении главным тренером Доменико Тедеско. По словам владельца "Спартака", этот специалист был выбран генеральным директором клуба Томасом Цорном, а он согласился с этой кандидатурой.

"Когда занимаешься "Спартаком" уже 20 лет, надежд нет. Есть только осознание того, что следующий матч должен быть выигран. Вот и все", - сказал Федун, отвечая на вопрос об ожиданиях от нового главного тренера.

Леонид Федун рассказал, чего не хватает команде для успеха сейчас.

"Удачи и опыта. Сегодня это самая молодая команда", - сказал он.

Он рассказал о задачах, стоящих перед командой в нынешнем сезоне.

"На этот сезон - сделать работоспособной команду, которая сможет потом бороться за титул", - сказал владелец "Спартака".

Федун рассказал о том, какие задачи он ставит на следующие сезоны, а также поведал, когда покинет клуб.

"У меня задача к 2022 году выиграть чемпионат. Либо Кубок России. Я же это объявил. Задача не меняется. А дальше в 2023 году я слагаю полномочия и команда ждет болельщиков", - сказал он.