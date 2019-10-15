Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на двигатели

Корейские автопроизводители - Hyundai и Kia - урегулируют коллективный судебный иск, поданный владельцами автомобилей с двигателями GDI объемом 2,0 и 2,4 литра. В конце прошлого года истцы заявили о возгорании моторов из-за конструктивных дефектов. По данным автовладельцев, компании знали о проблеме, но замолчали ее.

Как уточняет портал Carscoops, в список автомобилей с потенциально опасными двигателями попали Hyundai Sonata 2011-2019 года выпуска, Santa Fe Sport 2013-2018 годов, Santa Fe 2019 года и Tucson 2014, 2015, 2018 и 2019 годов (в общей сложности 2,3 миллиона машин). Также проблема затрагивает 1,8 миллиона автомобилей Kia, включая Sportage 2011-2019 года, Sorento и Optima.

В соответствии с условиями соглашения владельцы этих авто получат денежное возмещение за уже выполненные ремонтные работы и связанные с этим расходы, в том числе, буксировку и аренду транспортных средств. Автопроизводители также обязались проверять и ремонтировать (либо заменять) двигатели с пожизненной гарантией на ремонт.

Hyundai и Kia заявили, что обновят систему обнаружения датчика детонации, чтобы отслеживать признаки, свидетельствующие, что двигатель может отказать.

Если программное обеспечение обнаружит потенциальную угрозу, индикатор неисправности будет постоянно мигать. Транспортное средство перейдет в режим ожидания со сниженной скоростью и мощностью силового агрегата. Это позволит водителю добраться до ближайшего сервиса.

Кроме этого, компании предоставят "компенсацию доброй воли" для клиентов, которые пострадали из-за длительного ремонта двигателя, отказа в гарантийном обслуживании, а также потери в стоимости автомобиля. Сумма будет определена до конца октября.