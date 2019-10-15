Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС

Из Эр-Рияда президент России отправился с государственным визитом в Объединенные Арабские Эмираты.

У трапа российского лидера встретил наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммед Аль Нахайян. Сейчас он фактически глава государства. Такой прием - высшая честь.

Переговоры пройдут в президентском дворце "Каср аль-Ватан". Сюда Путин направился в сопровождении патрульных машин с надписью ДПС.

На повестке - экономическое сотрудничество, вопросы борьбы с терроризмом, урегулирование в Сирии, Ливии, Йемене и в целом в регионе Персидского залива.

Путин с Нахайяном встречались 10 раз, говорили по телефону.

Ранее Путин назвал очень серьезным вклад ОАЭ в разрешение кризисов в регионе, а также отметил стабилизирующую роль Эмиратов.

ОАЭ лидируют среди стран Персидского залива по объемам торговли с Россией. В 2018 году товарооборот увеличился на 3,6 проц и составил 1,69 млрд долларов. Россия и ОАЭ также продолжают координацию по ситуации на рынке углеводородов.