Искусствоведы назвали самые громкие кражи картин в истории

SURREAL HEIST: Brazen thief steals Salvador Dali etching valued at $20,000 from San Francisco art gallery. https://t.co/j78WyTxjqt pic.twitter.com/b3ug4zhTLM — ABC News (@ABC) October 15, 2019

В США из частной галереи в Сан-Франциско неизвестный злоумышленник похитил гравюру "Горящий жираф" художника-авангардиста Сальвадора Дали. Работа испанского живописца находилась на специальном мольберте, но вору потребовалось 32 секунды, чтобы скрыться с похищенной гравюрой. Ее стоимость - около 20 тысяч долларов.

Пока похитителя ищет полиция, эксперты "Вокруг света" составили список самых громких в истории арт-преступлений.

На первом месте стоит кража из Лувра картины "Моны Лиза" Леонардо да Винчи. Преступление произошло 21 августа 1911 года - кражу совершил молодой итальянский стекольщик Винченцо Перуджа.

По заказу музея он изготовил защитный экран для великого полотна, а когда в Лувре не было посетителей, то проник в зал и спокойно снял картину со стены. Вынул полотно из рамы и завернув его в куртку вышел из здания. Поиски по "горячим следам" ничего не дали. Лишь в декабре 1913 года флорентийскому антиквару пришло письмо из Франции с предложением купить "Джоконду". Продавца задержали полицейские, и Винченцо Перуджа заявил, что мотивом преступления было решение вернуть на родину произведение итальянского искусства. В итоге вору дали всего один год лишения свободы.

Картина Винсента Ван Гога "Ваза с красными маками" стоимостью свыше 50 миллионов долларов дважды становилась объектом внимания воров. Первый раз ее украли в 1977 году. После десяти лет розысков полотно было обнаружено в Кувейте и возвращено в Египет. Другое преступление произошло 21 августа 2010 года. Последними, кто видел картину, были всего девять человек: двое граждан Италии, двое россиян, четверо испанцев и египетская студентка. Преступление не раскрыто.

В мае 2010 года неизвестные ограбили музей современного искусства Парижа. Они вынесли пять картин на сумму более чем 100 миллионов долларов. Самой дорогостоящей работой считается картина Пабло Пикассо "Голубь с зеленым горошком" - более 20 миллионов долларов. Преступники и картины не найдены до сих пор.

Картина "Концерт" кисти Яна Вермеера была похищена в ночь с 17 на 18 марта 1990 года из бостонского музея Изабеллы Стюарт Гарднер. Всего ворами украдено 11 картин и рисунков художников с мировыми именами: Рембрандт, Эдгар Дега, Клод Моне, Говарт Флинк. Музей объявил награду в пять миллионов долларов за возвращение картин, но за призовыми никто не явился.

Бесследно исчез и "Портрет молодого человека" кисти Рафаэля Санти. В 1798 году князь Адам Ежи Чарторыйский привез картину в Польшу из Италии. В годы Второй мировой войны полотно было конфисковано гестапо и хранилось в резиденции немецкого генерал-губернатора Польши Ганса Франка. При наступлении советских войск гауляйтер бежал в Баварию и сдался союзникам. Однако живописи при нем не оказалось.