Новости

Кузнецова считает невозможным возвращение смертной казни в закон России 19:15
В Петербурге представят мюзикл по пьесе Жана Ануйя 19:13
Грызлов: Киев сорвал процесс разведения войск в Донбассе 19:12
В Новгороде реконструируют здание драматического театра 19:11
Минобороны РФ показало на карте нынешнюю ситуацию в Сирии 19:06
В петербургской Церкви Благовещения нашли уникального архангела 18:40
Под Белгородом у железной дороги нашли полсотни снарядов 18:36
Белорусские компании активно возводят социальные объекты в Калужской области 18:23
В Волгограде СК возобновил дело о пропавшей в 1989 году семье 18:12
Серийный кроссовер Genesis GV70 сфотографировали на тестах 18:10
На Черноморский флот поступят два гидрографических катера 18:00
Экс-сотрудник ФСИН арестован во Франции по запросу Генпрокуратуры 18:00
В Петербурге эвакуировали людей из бизнес-центра 17:57
Bloomberg: Дедолларизация резервов стоила России 7,7 млрд долларов 17:55
В новгородских школах отменили "звонок для учителя" 17:53
Один человек пострадал при выбросе газа на иркутском химзаводе 17:52
Эксперты назвали тревожные признаки необходимости смены работы 17:35
Олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина прооперирована в Москве 17:34
В Замбии слоненок справился со львами 17:34
Минюст потребовал ликвидировать движение "За права человека" 17:32
В Новосибирске таксист выбросил из машины мать с ребенком 17:30
Петербургские зоозащитники требуют запретить кошачьи татуировки 17:30
Заменит ли смартфон компьютерную клавиатуру 17:28
МВФ понизил прогноз по росту ВВП США на 2019 год 17:21
Новый терминал С1 заработает в Шереметьево в 2020 году 17:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Московская скорая помощь празднует 100-летний юбилей
Московская скорая помощь празднует 100-летний юбилей
Ученые назвали главные страхи поколения Z
Ученые назвали главные страхи поколения Z
Роскачество проверило микроволновки на утечку излучения
Роскачество проверило микроволновки на утечку излучения
15.10.2019 19:15
Рубрика: Происшествия

Кузнецова считает невозможным возвращение смертной казни в закон России

Текст: Владимир Емельяненко

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова считает невозможным возвращение смертной казни в РФ. Таким было заявление Кузнецовой в ответ на то, что группа жителей Саратова, где произошло резонансное убийство 9-летней девочки, готовит обращение в Госдуму с просьбой о возвращении в закон смертной казни.

"Отмена моратория на смертную казнь невозможна на данном этапе развития... Ряд международных норм и обязательств предписывают сегодняшнюю ситуацию", - считает Анна Кузнецова.

Матвиенко выступила против возвращения смертной казни

Мораторий на смертную казнь действует в России с момента ее вступления в Совет Европы. В 1997 году страна подписала протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека, который подразумевает отказ от смертной казни.

Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение в 1996 году. Однако инициатива отмены моратория не раз поднималась самыми разными общественными деятелями. Так, в мае 2015 года Госдума отказалась восстановить смертную казнь как наказание за терроризм.

Тема возвращения смертной казни в судебную систему России опять вернулась из-за убийства ребенка, шедшего утром в школу в Саратове.

Госдума запустила опрос о смертной казни после убийства девочки в Саратове
Происшествия Правосудие Президент Уполномоченный по правам ребенка Обсуждение вопроса о смертной казни в России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МВФ понизил прогноз по росту ВВП США на 2019 год
Минюст потребовал ликвидировать движение "За права человека"
В Госдуму внесены поправки об отмене комиссии за "банковский роуминг"
В России впервые назначен штраф за публикацию фейковых новостей
На Урале задержаны подозреваемые в убийстве пропавшей пять дней назад девушки