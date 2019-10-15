Кузнецова считает невозможным возвращение смертной казни в закон России

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова считает невозможным возвращение смертной казни в РФ. Таким было заявление Кузнецовой в ответ на то, что группа жителей Саратова, где произошло резонансное убийство 9-летней девочки, готовит обращение в Госдуму с просьбой о возвращении в закон смертной казни.

"Отмена моратория на смертную казнь невозможна на данном этапе развития... Ряд международных норм и обязательств предписывают сегодняшнюю ситуацию", - считает Анна Кузнецова.

Мораторий на смертную казнь действует в России с момента ее вступления в Совет Европы. В 1997 году страна подписала протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека, который подразумевает отказ от смертной казни.

Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение в 1996 году. Однако инициатива отмены моратория не раз поднималась самыми разными общественными деятелями. Так, в мае 2015 года Госдума отказалась восстановить смертную казнь как наказание за терроризм.

Тема возвращения смертной казни в судебную систему России опять вернулась из-за убийства ребенка, шедшего утром в школу в Саратове.