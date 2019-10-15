Лауреатами Букеровской премии-2019 стали сразу два автора

Букеровская премия назвала победителей за 2019 год - престижную награду по литературе разделили канадская писательница Маргарет Этвуд и британка Бернардин Эваристо. Это произошло вопреки правилам: еще в 90-х организаторами было прописано, что "приз не может быть разделен или не вручен".

Церемония присуждения Букеровской премии состоялась накануне в Лондоне, где и объявили о необычном решении жюри. Маргарет Этвуд награждена за роман "Заветы", ставший продолжением ее популярной антиутопии "Рассказ служанки", а Бернардин Эваристо - за семейную сагу "Девушка, женщина, все остальное". При этом Маргарет Этвуд уже имеет в своей "копилке" этот приз: впервые она получила его в 2000 году.

- За мучительные пять часов судьи обсудили все любимые книги в коротком списке и сочли невозможным выделить одного победителя, - приводит официальный сайт слова литературного директора Фонда Букеровской премии Габи Вуда.

Он также отметил: понимая, что такое решение противоречит правилам, жюри провело дополнительное обсуждение, но в итоге решило их просто проигнорировать. Кстати, ранее подобное уже случалось: приз между собой писатели делили в 1974 и 1992 годах.

Также в списке претендентов этого года значились Салман Рушди (ранее уже становившийся лауреатом премии), Люси Эллман, Чигози Обиома и Элиф Шафак.