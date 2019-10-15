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15.10.2019 11:24
Рубрика: Легковые авто

Mazda раскрыла новые подробности о первом серийном электромобиле

Текст: Виктория Чернышева

Mazda представила тизер новинки - первого серийного электромобиля компании. Его премьера состоится 23 октября на Токийском автосалоне. Пока информации об электрокаре совсем немного. Главное, что пообещал автопроизводитель - то, что пассажиры испытают чувство "обволакивающего простора". Также известно, что центральная консоль будет "плавающей".

Фото: Руслан Антипов / РГ
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"Конфигурация салона формирует ощущение простора за счет пустот вокруг центральной консоли, создающих связь между водительской и пассажирской зонами. Главная цель такого подхода - чтобы во время нахождения в автомобиле люди испытывали приятные ощущения и оставались собой", - уточнили в пресс-службе компании.

В отделке салон использованы экологически чистые материалы "с уникальной текстурой и качеством" - их можно увидеть в 15-секундном ролике, выложенном на YouTube. Отмечается, что при выборе отделки дизайнеры учитывали экологичность материалов и комфорт пользователя.

Ранее стало известно, что дизайн новинки может быть создан под влиянием ретрокара Cosmo. Кроме того, Mazda может выпустить спорткар RX-9 с роторным двигателем.

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#Mazda