Минобороны РФ показало на карте нынешнюю ситуацию в Сирии

Российское Министерство обороны опубликовало на своем сайте карту, отражающую текущую (на вечер вторника 15 октября) ситуацию на севере Сирии. Там, напомним, турецкие военные в рамках операции "Источник мира" приблизились к позициям правительственных войск САР.

Линию соприкосновения военных двух стран в этом районе патрулирует военная полиция РФ

Согласно карте, под контролем сирийской армии находятся Манбидж, окрестности Табки, в том числе аэродром, три моста, в том числе один железнодорожный, и две ГЭС. Напомним, что Манбидж, который долго контролировали подразделения армии США, а затем лояльные США курды, перешел под контроль сирийских войск.